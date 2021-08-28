Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проводит в Самаре Всероссийское родительское собрание

Фото: пресс-службы правительства Самарской области

28 августа в столицу региона работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он проведет Всероссийское родительское собрание и осмотрит ряд образовательных объектов Самары. Так в рамках визита запланировано посещение школы № 26 на Пятой просеке, детского сада на ул. Подшипниковой, а также СГСПУ и Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Как отметили в региональном правительства, сфера образования в Самарской области в последние годы развивается ударными темпами. Это способствует нацпроект «Образование», инициированный президентом Владимиром Путиным и региональная стратегия лидерства, предложенная губернатором Дмитрием Азаровым. В результате, при поддержке федеральных властей активно возводятся детские сады, школы и учреждения дополнительного образования, поддерживаются действующие образовательные заведений. За 3 года введены в эксплуатацию 9 школ почти на 8000 мест, до 2024 годы запланировано построить еще 12 школ. В систему образования введены 40 зданий детских садов, до конца года планируется еще 10. В общей сложности это 13 тысяч 943 места для дошкольников.

В обсуждение вопросов образования активно включаются родители школьников. В 2020 году было создано Областное родительское собрание. В состав вошли родители школьников из всех 37-ми муниципальных образований области. Их задача не только обсуждение сложных вопросов, но и контроль качества горячего питания, общественная оценка принимаемых нормативных документов. С 1 сентября при Областном родительском собрании начинает свою работу конфликтная комиссия, призванная вывести родителей на конструктивный путь решения проблемных ситуаций. Конфликтные комиссии также появятся и при окружных и школьных родительских собраниях.

Вопросы повышение доступности и качества образования в области находятся на личном контроле Дмитрия Азарова.