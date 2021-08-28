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Звезды28 августа 2021 14:00

Для гостей и жителей города появился аудиогид «Путешествуем по самарскому метро»

Аудиогид разделен на три основные ветки: Старо-самарская, Куйбышевская и Ново-самарская
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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В нем собраны описания исторических объектов центра города.

В нем собраны описания исторических объектов центра города.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для жителей и гостей Самары стал доступен новый аудиогид - «Путешествуем по самарскому метро». В нем собраны описания исторических объектов центра города. Создатели представили, что было бы, если бы до исторического центра Самары дошло метро, как бы назывались станции.

Аудиогид разделен на три цикличные ветки: Старо-самарская, Куйбышевская и Ново-самарская. Каждая из них разделена на «станции», которые познакомят слушателей с историей Самары, а также с интересными фактами.

Новый аудиогид уже доступен по ссылке.