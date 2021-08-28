Жительница Самары фиктивно трудоустроила 42 мигрантов

Работу самарчанки пресекли сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары решила заработать деньги незаконным способом, но все закончилось уловным делом. Как установило следствие зимой прошлого года 51-летняя жительница Самары за 10 тысяч рублей купила реквизиты одной из местных фирм. Сделала она это с целью организовать незаконное пребывания иностранных граждан в России и на этом заработать.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, для своих клиентов жительница Самары изготовила печать и подготовила пакет необходимых документов, в их числе трудовой договор. Он заключался между фирмой, чьи реквизиты она приобрела, и иностранцами. За свои услуги женщина просила от 1200 до 1500 рублей. Цена зависила от срока заключения трудового договора.

Всего известно о 42 случаях такого «трудоустройства». Работу самарчанки пресекли сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по Самаре. Кстати, ранее она уже занималась подобной деятельностью, за что была осуждена и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Сейчас женщине вновь предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1. УК РФ «Организация незаконной миграции». Советский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период времени. Приговор вступил в законную силу.