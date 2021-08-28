Школу на Пятой просеке в Самаре показали министру просвещения РФ

Школу на Пятой просеке показали министру просвещения

В эти выходные в Самарской области с визитом находится министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В субботу днем с губернатором Дмитрием Азаровым он посетил новую школу на Пятой просеке и осмотрел образовательное учреждение, которое строится по нацпроекту "Образование". В декабре прошлого года в эксплуатацию ввели первый корпус школы, 1 сентября сюда пойдут первые ученики. Всего здесь будут учиться 600 ребят, второй корпус, который еще строится, предназначен для 850 человек, которые будут посещать заведение в одну смену.

Министр отметил, что самое важное - чтобы школа представляла качественное образование. Губернатор рассказал ему, что в регионе активно развивается наставничество и молодые педагоги набираются опыта у лучших представителей профессии.

- Например, директор гимназии №3 Светлана Сергеевна Ильина - учитель года и возглавляет клуб учителей года. Она стала инициатором объединения клубных движений со всей России. Традиционно у нас в области проходит Всероссийский форум учителей. И во многом эти лучшие учителя сегодня являются наставниками наших молодых педагогов, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вместе с министром губернатор осмотрел здание школы, столовую и актовый зал. Дмитрий Азаров заверил, что каждый квадратный метр тут будет использоваться с пользой и эффективно. А на школьной площадке смогут заниматься все жители близлежащих домов.