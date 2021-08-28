На Общероссийском родительском собрании в Самаре Сергей Кравцов рассказал, какие перемены ждут школы с 1 сентября

В Самаре прошло Общероссийское родительское собрание.

В субботу, 28 августа, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном провел Общероссийское родительское собрание. Оно прошло в новой самарской школе на Пятой просеке в режиме видеоконференции.

Министр заявил, что новый учебный год начнется в очной форме, при этом меры безопасности будут усилены с учётом эпидемиологической ситуации. В этом году российские школы примут 17. Учебные заведения Самарской области, полностью готовы к новому учебному году, это подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время встречи Сергей Кравцов рассказал, о переменах, которых ждут школы с 1 сентября. Среди новинок - программа воспитания и календари воспитательной работы, а также новые образовательные стандарты на федеральном уровне. Теперь во всех школах создадут спортивные секции и театральные кружки. В 10 регионах в школах вводится новая ставка - советник по воспитательной работе. Именно этот человек будут сопровождать детей в кино и музеи, а также заниматься творческим воспитанием учеников. Из российских школ должна исчезнуть третья учебная смена, сокращать будут и вторую.

Из успешного опыта Самарской области на собрании обсудили создание Областного родительского собрания. Это объединение позволяет контролировать важные вопросы и совместно с Правительство региона разрабатывает важные проекты. Этот пример очень оценил Сергей Кравцов и призвал другие регионы перенимать опыт. Глава области в свою очередь поблагодарил министра за новые школьные автобусы. За три года область получит 315 новых школьных автобусов, 70 из них поступят на баланс ужу до конца года.

Среди позитивных перемен в Самарской области, министр также отметил активное подключение школ к высокоскоростному Интернету. В этой работе большую помощь оказывает Александр Хинштейн. В завершении встречи министр ответил на вопросы родителей школьников.