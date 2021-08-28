Более 300 тысяч предложений от жителей: в Самарской области обсудили и утвердили народную программу «Единой России»

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На заключительном этапе Конференции партии «Единая Россия» утвердили региональную Народную программу Самарской области. В основе документа наказы людей. Сформирована программа в соответствии с общефедеральным планом действий партии, принятым накануне при участии президента России.

Программу «Единой России» в Самарской области участникам конференции представил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Кузнецов. Он также отметил, что более 205 тысяч жителей области приняли участие в создание этого документа, они внесли в него более 300 тысяч предложений.

Региональная Народная программа состоит из двух разделов: «Благополучие людей» и «Успешный регион».

- Мы подготовили действительно народный проект программы. «Единая Россия» — это партия, горизонтом планирования которой являются целые поколения, а не только депутатские созывы. Мы работаем всерьез, неизменными остаются и наши принципы: защита, забота и развитие, - заявил Виктор Кузнецов.

Значительная часть внесенных предложений посвящена вопросам развития транспортной инфраструктуры, а также благоустройству в городах и селах. Внимание жители Самарской области уделили и вопросам здравоохранения, образованию и науке, экологии, а также сельскому хозяйству.

Сторонники партии планируют также продолжить поддерживать семьи с детьми и социальные инициативы. Отдельный раздел программы состоит из инициатив, направленных на экономическое развитие региона и увеличение промышленного потенциала, создание рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности.

- Мы уже в корне изменили ситуацию, и я уверен – в дальнейшем та работа, которую мы ведем по всей территории Самарской области, по улучшению качества жизни, по благоустройству будет привлекать, в наш регион людей из других территорий, — отметил секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров. Он также заявил, что, по его мнению, сформированный план действий поддержат и жители региона, в том числе и на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ и областного парламента.