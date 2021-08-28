В Октябрьском районе Самары появятся еще две новые школы

В регионе продолжают строить новые школы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Перспективы развития системы дошкольного и среднего образования в Самарской области глава региона Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн обсудили с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым, который 28 августа прибыл Самару с рабочим визитом.

В последние три года система образования в нашем регионе активно развивается. С 2018 года введены 40 зданий детских садов и 9 школ. Одна из них – на Пятой просеке в Самаре - возведена в короткие сроки, и уже 1 сентября сюда придут ученики. Сергей Кравцов с интересом осмотрел новую школу и подчеркнул, что этот опыт будет интересен и другим регионам.

Как рассказал Дмитрий Азаров, параллельно завершается строительство современной школы и в Тольятти. Всего в ближайшие годы в регионе планируется построить еще 12 новых школ и подчеркнул, что реализация этих проектов напрямую зависит от качественной подготовки документации, подбора земельных участков, что не всегда просто.

- Важно, чтобы в Октябрьском районе Самары, появились минимум две новые школы. Сейчас совместно с Александром Хинштейном ведем работу по формированию земельных участков, – рассказал Дмитрий Азаров и добавил, что в части передачи территории из федеральной собственности в региональную требуется помощь Министерства просвещения. Сергей Кравцов заверил, что необходимую помощь он окажет и рассказал о масштабной программе по капитальному ремонту школьных зданий, которая стартует в следующем году. По ней планируют привести в прядок больше 7 тысяч объектов. Самарская область уже подготовила заявку для участия в программе.

Также участники встречи обсудили сложно открытие новых школ в центре крупных городов проблемы с подготовкой профессиональных кадров для системы образования.