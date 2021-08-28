В Самарской области погиб подросток, получив удар током

Фото следственного управления СКР по Самарской области.

В городе Жигулёвск Самарской области произошла трагедия. В субботу 28 августа на территории местной трансформаторной подстанции, которая находится в частной собственности, нашли тело 17-летнего подростка. Как сообщает СУ СК России по Самарской области, по предварительным данным, мальчик погиб из-за поражения электрическим током.

Сейчас по факту гибели полростка следственным отделом по городу Жигулевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата проверка. На месте происшествия работают следователи, им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.