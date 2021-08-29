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Общество29 августа 2021 10:01

В Самарской области ввели запрет на продажу алкоголя 1 сентября 2021 года

Запрет введет в Тольятти и в Кошкинском районе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Алкоголь не будут продавать в Тольятти и Кошках

Алкоголь не будут продавать в Тольятти и Кошках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Тольятти сообщила о введении запрета на продажу алкоголя в День знаний. Ранее запрет ввели на территории Кошкинского района.

- 1 сентября 2021 года с 8:00 до 23:00 на территории города Тольятти устанавливается полный запрет на продажу алкогольной продукции, - сказано в постановлении администрации автограда.

Стоит отметить, что введение полного запрета на реализацию алкогольной продукции в День знаний находится в компетенции муниципалитетов Самарской области.