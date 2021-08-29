В Самарской области ввели запрет на продажу алкоголя 1 сентября 2021 года

Алкоголь не будут продавать в Тольятти и Кошках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Тольятти сообщила о введении запрета на продажу алкоголя в День знаний. Ранее запрет ввели на территории Кошкинского района.

- 1 сентября 2021 года с 8:00 до 23:00 на территории города Тольятти устанавливается полный запрет на продажу алкогольной продукции, - сказано в постановлении администрации автограда.

Стоит отметить, что введение полного запрета на реализацию алкогольной продукции в День знаний находится в компетенции муниципалитетов Самарской области.