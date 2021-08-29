Синоптики рассказали, какая погода будет на 1 сентября 2021 года в Самаре

В первые осенние выходные могут пройти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область после затяжной аномальной жары, наконец-то пришла долгожданная прохлада. Ночью температура воздуха опускается до +8 градусов, а днем держится в пределах +25. Однако синоптики все еще не обещают долгожданных дождей в Самарской области.

Синоптики Гидрометцентра России дали прогноз погоды в Самарской области на День знаний 1 сентября 2021 года. В этот день будет малооблачно, осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +27 градусов, к вечеру станет немного прохладнее +19.

По долгосрочному прогнозу, дожди могут пойти только в следующие выходные 3 и 4 сентября 2021 года. В эти дни температура не будет подниматься выше +22…+24 градусов днем, а ночью будет до +15 градусов.