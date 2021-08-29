В Самарской области предприимчивые рабочие продавали случайному прохожему штукатурку со стройки

Прораб заметил нехватку стройматериалов на третий день нелегальных продаж. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Прораб со стройки в Жигулевске пришел в полицию и сообщил, что его объекте пропали строительные материалы. Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей и выяснили, что накануне один из рабочих видел, как двое мужчин загружают в неизвестную машину мешки со штукатуркой.

Под подозрение попали двое рабочих с этой стройки – один действующий, а второй недавно уволился. В ходе опроса подозреваемые признали свою вину и сообщили, что таким образом пытались заработать.

- По словам задержанных, они предложили случайному прохожему приобрести строительные материалы. Они рассказали покупателю, что получили разрешение от прораба продать лишнюю штукатурку. Доверчивый местный житель подъехал на автомобиле к стройке, рабочие загрузили мешки в багажник и получили деньги. Так происходило два дня, пока на третий день прораб не обнаружил недостачу стройматериалов, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ущерб составил 16,5 тысяч рублей. Полицейские установили личность покупателя и в ближайшее время мешки штукатурки вернут на стройку.

В отношении предприимчивых рабочих было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь жуликам грозит до пяти лет лишения свободы.