В Самаре около МРЭО внедорожник сбил мотоциклиста

Водитель не увидел мотоциклиста. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В субботу, 28 августа, на улице Алма-Атинской произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Авария произошла на выезде с автодрома РЭО ГИБДД по Самаре.

По предварительным данным, 48-летний водитель на автомобиле «Тойота Рав4» не убедился в безопасности маневра при выезде с автодрома на улицу Алма-Атинская и допустил столкновение с мотоциклом КТМ 200, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту происшествия.