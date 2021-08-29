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Происшествия29 августа 2021 13:56

В Самарской области из-за невнимательности водителя в ДТП пострадал ребенок

ДТП произошло в субботу в Сергиевском районе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В аварии пострадала женщина и маленькая девочка Фото: ГУ МВД по Самарской области

В аварии пострадала женщина и маленькая девочка Фото: ГУ МВД по Самарской области

Поздно вечером в субботу в Сергиевском районе на 1071 км трассы М-5 произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок и молодая женщина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер» не убедился в безопасности маневра при развороте с правой обочины. В результате произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался в попутном направлении.

В аварии пострадала 29-летняя женщина и 10-летняя девочка, которые находились в «Киа». Пострадавших госпитализировали в больницу, где после осмотра медики назначили им амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.