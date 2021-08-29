В Самаре в поселке Зубчаниновка мужчина сорвал с шеи 60-летней женщины золотую цепочку с крестиком

Цепочку грабитель продал, а крестик оставил себе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В отдел полиции обратилась 60-летняя женщина, которые ограбили на остановке общественного транспорта в поселке Зубчаниновка. Заявительница рассказала, что к ней подошел молодой человек и резким движением сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном и крестиком. Женщина попыталась догнать грабителя, но тот скрылся во дворах.

На место происшествия прибыл инспектор-кинолог со служебной собакой. Полицейские проверили ранее судимых местных жителей и людей, ведущих асоциальный образ жизни. В результате проведенных оперативных мероприятий удалось установить личность предполагаемого преступника.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и рассказал, что перепродал украденную цепочку прохожему за 10 тысяч рублей, а крестик он решил оставить себе. Как выяснилось, мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе и за совершение разбойного нападения.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь жителю Зубчаниновки грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.