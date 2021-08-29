«Лидеры России» предложили идеи, как заинтересовать молодых специалистов работать в Самарской области

На совещании обсудили идеи и предложения по сохранению кадрового потенциала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками конкурса «Лидеры России» в формате видеоконференции. Глава региона предложил участникам высказать свои идеи по сохранению и привлечению молодых специалистов в разные отрасли экономики региона.

- Главное богатство нашей самарской земли – это люди. И главная конкуренция между регионами разворачивается за человеческий ресурс. Перед каждым субъектом страны сегодня стоит задача – удержать талантливую молодежь на родной земле, дать ей возможность самореализоваться здесь, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что для сохранения кадрового потенциала в Самарской области с этого года начали действовать материальные бонусы для выпускников школ и техникумов. Также, молодые специалисты при трудоустройстве в регионе получают стимулирующие выплаты. Однако, по мнению губернатора, этого не достаточно, поэтому он ждет идеи от «Лидеров России».

Участники конкурса отметили, что для молодежи, в первую очередь, важен имидж региона, где они живут. Именно поэтому важно работать над этой составляющей. Также они предложили работать не только с молодежью, но и с их родителями. В ходе обсуждения прозвучало предложение учитывать число выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности при оценке эффективности работы вуза.

Интересным было предложение ввести в программу обучения предпринимательской деятельности, а также сделать более доступным для детей всей области обучение в наиболее продвинутых самарских учреждениях среднего образования.

Дмитрий Азаров остался доволен выдвинутыми предложениями. Он отметил, что все они в совокупности смогут дать заметный эффект по сохранению и привлечению кадрового потенциала в регионе.