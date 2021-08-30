В Тольятти доверчивая пенсионерка из-за телефонных мошенников лишилась 90 тысяч рублей

В Тольятти доверчивая пенсионерка передала мошенникам данные своей карты и лишилась крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти телефонные мошенники украли у доверчивой пенсионерки 90 тысяч рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленники позвонили 64-летней женщине и представились сотрудниками банка. Они рассказали пенсионерке, что с использованием данных ее банковской карты якобы совершаются несанкционированные операции.

Незнакомец сказал, что ему нужны данные карты, чтобы защитить банковский счет женщины. Она ему поверила и предоставила информацию. На самом деле, мошенник использовал данные карты, что украсть со счета деньги.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В полиции призывают жителей региона быть бдительными и не сообщать данные своей банковской карты по телефону, даже если представляются сотрудниками банков.