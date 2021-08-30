Мужчина из Новокуйбышевска четыре раза ударил ножом сожительницу, обвинив ее в неверности

Мужчине предстоит ответить по трем уголовным делам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске будут судить 35-летнего местного жителя, который с ножом напал на сожительницу. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина с женщиной поссорились, когда вместе выпивали. Обвинив 32-летнюю женщину в неверности, мужчина четыре раза ударил ее ножом. Никакой помощи он ей не оказал, а предпочел скрыть с места происшествия, забрав сумку пострадавшей, в которой были телефон и деньги.

Женщина сначала обратилась в больницу, а потом уже в полиции. Защиты от полицейских, кстати, она уже просила ранее. Некоторое время назад она проживала с тем же мужчиной, тогда во время ссоры он поджег занавеску, а после также с места происшествия скрылся.

Теперь мужчине предстоит ответить по трем уголовным делам. Его обвиняют в краже, повреждении имущества и причинения вреда здоровью. Свою вину мужчина признал.