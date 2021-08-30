Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 10:05

В Тольятти должник пытался спрятать от приставов иномарку

Машину все же нашли, теперь ее могут продать
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тольяттинец пытался спрятать машину от приставов

Тольяттинец пытался спрятать машину от приставов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти злостный неплательщик штрафов пытался спрятать свой автомобиль от приставов, опасаясь ареста машины. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

Тольяттинец накопил 153 административных штрафа и не спешил их оплачивать. Должника несколько раз привлекали к ответственности, но это ни к чему не приводило, долг копился дальше.

Опасаясь, что за долги могут арестовать машину, мужчина попытался спрятать ее от приставов и снял номера. Но это не помогло - приставы все равно установили, какая же машина принадлежит должнику и отвезли ее на спецстоянку.

Теперь машину могут продать, если ее владелец так и не начнет возвращать долги.