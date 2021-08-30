В Тольятти должник пытался спрятать от приставов иномарку

Тольяттинец пытался спрятать машину от приставов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти злостный неплательщик штрафов пытался спрятать свой автомобиль от приставов, опасаясь ареста машины. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

Тольяттинец накопил 153 административных штрафа и не спешил их оплачивать. Должника несколько раз привлекали к ответственности, но это ни к чему не приводило, долг копился дальше.

Опасаясь, что за долги могут арестовать машину, мужчина попытался спрятать ее от приставов и снял номера. Но это не помогло - приставы все равно установили, какая же машина принадлежит должнику и отвезли ее на спецстоянку.

Теперь машину могут продать, если ее владелец так и не начнет возвращать долги.