В Самарской области реабилитацию после коронавируса прошли более 3 тысяч человек

Переболевшие коронавирусом проходят реабилитацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области курс восстановления после коронавируса прошли более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Реабилитация проходит за 2 недели. Все это время врачи следят за состоянием пациента, оценивают эффективность лечения. Затем кто-то может продолжить реабилитацию, а некоторые возвращаются домой.

Болезнь каждый переносит по-разному, так же возникают разные последствия. Некоторые не могут дойти до третьего этажа без одышки, а кто-то пройти 500 метров, хотя раньше делали это без проблем.

В программу реабилитации включены дыхательная гимнастика, занятия на дыхательных тренажерах, физические упражнения с дозированной ходьбой.