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Здоровье30 августа 2021 11:09

В Самарской области реабилитацию после коронавируса прошли более 3 тысяч человек

Для перенесших коронавирус предусмотрены специальные процедуры для восстановления
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Переболевшие коронавирусом проходят реабилитацию

Переболевшие коронавирусом проходят реабилитацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области курс восстановления после коронавируса прошли более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Реабилитация проходит за 2 недели. Все это время врачи следят за состоянием пациента, оценивают эффективность лечения. Затем кто-то может продолжить реабилитацию, а некоторые возвращаются домой.

Болезнь каждый переносит по-разному, так же возникают разные последствия. Некоторые не могут дойти до третьего этажа без одышки, а кто-то пройти 500 метров, хотя раньше делали это без проблем.

В программу реабилитации включены дыхательная гимнастика, занятия на дыхательных тренажерах, физические упражнения с дозированной ходьбой.