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Здоровье30 августа 2021 12:34

В Самаре плюс 197: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки умерли 14 женщин и 9 мужчин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В областной столице находят больше всего заразившихся

В областной столице находят больше всего заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 438 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Среди городов и районов области по количеству новых заразившихся во главе списка со значительным отрывом идет Самара, где 197 заболевших. Далее Тольятти, где 77, и Волжский район, где 20 новых случаев.

В понедельник, 30 августа, объявили о 23 новых умерших среди заразившихся. Скончались 14 женщин в возрасте от 54-х до 86-ти лет, а также 9 мужчин от 50-ти лет до 71-го года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 89 757 человек, из которых выздоровели 77 403, умерли - 3 202.