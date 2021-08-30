В областной столице находят больше всего заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 438 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Среди городов и районов области по количеству новых заразившихся во главе списка со значительным отрывом идет Самара, где 197 заболевших. Далее Тольятти, где 77, и Волжский район, где 20 новых случаев.

В понедельник, 30 августа, объявили о 23 новых умерших среди заразившихся. Скончались 14 женщин в возрасте от 54-х до 86-ти лет, а также 9 мужчин от 50-ти лет до 71-го года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 89 757 человек, из которых выздоровели 77 403, умерли - 3 202.