За выходные в Самарской области поймали 70 пьяных водителей

В Самарской области рейды на дорогах продолжатся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие выходные на дорогах поймали 70 пьяных водителей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают в полиции, в прошедшие выходные количество нарядов ДПС увеличили до максимума, в рейдах участвовали и руководители подразделений ГИБДД.

В выходные в Самарской области выявили 2 800 различных нарушений на дорогах, а 70 водителей сели за руль, будучи пьяными.

Также сотрудники полиции выявили 27 человек, которые ехали без прав или были их лишены за прошлые нарушения. Рейды по выходным в Самарской области стали уже регулярными и в дальнейшем продолжатся.