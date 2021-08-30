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Общество30 августа 2021 13:20

За выходные в Самарской области поймали 70 пьяных водителей

Всего зафиксировали 2 800 нарушений
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области рейды на дорогах продолжатся

В Самарской области рейды на дорогах продолжатся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие выходные на дорогах поймали 70 пьяных водителей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают в полиции, в прошедшие выходные количество нарядов ДПС увеличили до максимума, в рейдах участвовали и руководители подразделений ГИБДД.

В выходные в Самарской области выявили 2 800 различных нарушений на дорогах, а 70 водителей сели за руль, будучи пьяными.

Также сотрудники полиции выявили 27 человек, которые ехали без прав или были их лишены за прошлые нарушения. Рейды по выходным в Самарской области стали уже регулярными и в дальнейшем продолжатся.