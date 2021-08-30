Полицейские нашли на трассе под Самарой подростка, который сбежал от родителей после ссоры

Подростка полицейские вернули родителям. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские нашли на трассе М-5 подростка, который ушел из дома после ссоры с родителями. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Внимание полицейских, дежуривших на трассе в Ставропольском районе, привлек мальчик, который ехал на велосипеде. Им показалось подозрительным, что ребенок оказался один на трассе, кроме того, уже было темно, он мог попасть под машину.

Полицейские подъехали к нему и выяснили, что 13-летний подросток уехал из дома на велосипеде, поругавшись с родителями.

Как выяснилось, уже была распространена ориентировка о розыске мальчика. Его доставили в отдел полиции в Тольятти, а оттуда передали родителям. С родителями полицейские провели профилактическую беседу.