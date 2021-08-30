Суд принял решение отказать мэрии в сносе ТЦ "Парк Хаус" в Самаре

Часть "Парк Хауса" находится на спорной территории. Фото - Яндекс.Панорамы

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска, по которому департамент управления имуществом Самары требовал освободить земельный участок, на котором частично находится торговый центр "Парк Хаус".

В документах, содержащихся в картотеке дела, указывается участок на пересечении Московского шоссе и улицы 22-го Партсъезда.

Судебное разбирательство длится с 2018 года. Тогда представители департамента потребовали освободить земельный участок, где находится часть торгового центра, от строения, заявив, что он использовался незаконно.

Дело в том, что часть торгового центра находится на спорной территории. Снести же часть здания не представляется возможным, поскольку все здание является единым целом.

Сейчас мэрии вновь не удалось добиться решения о сносе участка. Оспорить нынешнее решение чиновники могут в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.