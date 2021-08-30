Инженер из Сызрани заставлял шестилетнюю девочку трогать свои гениталии

Сейчас расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего инженера по качеству Юрия П. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

- Установлено, что мужчина в период с июля по 24 августа заставлял трогать свои половой орган шестилетнюю девочку. Она является дочкой его знакомой и будет учиться в первом классе, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По версии правоохранителей, злоумышленник издевался над ребенком возле дома по улице Чкалова. Добавим, что в 2005 году он уже был судим за кражу. Сейчас мужчина задержан. Расследование продолжается.