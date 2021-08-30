Noize MC не будет выступать в Самаре 10 октября 2021 года из-за коронавируса

У певца проблемы со здоровьем, поэтому во время пандемии концерты пришлось отменить. Фото: noizemc.com

Российский музыкант и композитор Noize MC отменил свой гастрольный тур по России в 2021 году. В Самаре концерт певца должен был состояться 10 октября 2021 года в МТЛ-Арена. Об отмене концерта из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в стране Noize MC сообщил в социальных сетях.

Певец рассказал своим фанатам о проблемах со здоровьем, однако есть и другая причина отмены гастрольного тура - неослабевающие ограничения, связанные с Covid-19 в отдельно взятых регионах России.

- Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придётся к ним прислушаться, - сказал Иван Алексеев, который известен под псевдонимом Noize MC.

Также певец сообщил, что не будет называть дату переноса концерта в том или ином городе. По его словам, бессмысленно переносить их из года в год, поэтому команда Noize MC будет ждать точной стабилизации ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Однако некоторые концерты в городах страны все же состоятся. Так, Noize MC все же проведет ранее запланированные концерты в пяти городах – Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и в Москве.