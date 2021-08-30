Суд обязал владельца «Космопорта» снести незаконный забор в Студеном овраге

Судебные прения с Сурковыми длятся уже год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чиновники продолжают судиться с ООО «Ноябрь», которые незаконно установили керамзитобетонный забор в охранной зоне в Студеном овраге. Судебные разбирательства длятся с прошлого года, но собственники постройки не хотят сдаваться и продолжают подавать апелляции.

Напомним, ранее министерство природы Самарской области потребовало сноса забора, который проходит через границы охраняемой зоны. На данном участке расположен памятник природы регионального значения «Древостой дуба естественного происхождения». Чиновники требуют демонтажа забора за счет владельца, но ответчик пишет ответные жалобы.

Стоит отметить, что ООО «Ноябрь» принадлежит Андрею и Никите Сурковым. Андрей Викторович Сурков, сын девелопера Виктора Суркова, является также владельцем ТЦ «Космопорт» в Самаре.

Как следует из картотеки Арбитражного суда, земельный участок в Студеном овраге находится у Сурковых в аренде до 2064 года. Данная территория может использоваться только для культурно-оздоровительных целей, но строительство на охранной территории запрещено.

Поволжский арбитраж отклонил очередную жалобу ответчика, но Сурковы могут подать апелляцию в судебную коллегию Верховного суда РФ. Таким образом, дело может затянуться еще на некоторое время.