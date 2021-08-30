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Общество30 августа 2021 18:04

Зампрокурора рассказал, на что в самарских школах не должны собирать деньги

Алексей Павлов объяснил, в каком случае пожертвования оказываются уголовно наказуемыми
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Не на все в школах нужно сдавать деньги

Не на все в школах нужно сдавать деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проводятся проверки на готовность школ к учебному году. В учебных заведениях часто организовывают сбор перед образовательным процессом. Зампрокурора региона Алексей Павлов рассказал, в каком случае это уголовно наказуемо.

- Существует так называемый федеральный стандарт. Он касается и непосредственного процесса обучения, и оснащения учебных заведений необходимым для обучения оборудованием. То, что входит в этот государственный стандарт должно обеспечиваться за счёт государства, - отметил Павлов.

Тем не менее, наличие этого стандарта не препятствует оказанию школой, каких-либо дополнительных платных услуг. Как правило, это дополнительные предметы, услуги по внеклассному образованию. Родители часто проявляют инициативу, хотят улучшить учебный процесс детей, что-то покупают. Но нужно понимать, что если сбор поддерживается всеми родителями - это можно считать пожертвованием школе. Но если родитель не согласен платить - с него никто не вправе что-то требовать. Ультиматумы и угрозы наказуемы.

-Сбор на охрану, уборку и ремонт школы является недопустимым, так как это заложено в бюджет школы, - напоминают в прокуратуре.

В случае появления вопросов, каждый родитель вправе обратиться к директору школы и поинтересоваться распоряжением денег со сбора.