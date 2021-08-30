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Здоровье30 августа 2021 19:04

В Самаре количество рейдов в общественном транспорте увеличилось до 80 в день

Контроль за соблюдением масочного режима в Самаре продолжается в усиленном режиме
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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"Антимасочникам" грозит штраф. Фото: администрация Самары

"Антимасочникам" грозит штраф. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают усиленно следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе было принято решение увеличить количество рейдов до 80 в день.

На сегодняшний день с начала этого года межведомственная комиссия составила уже 340 административных протоколов на ярых «антимасочников». Напомним, контролировать пассажиров начали с 1 сентября 2020 года, с этого времени всего было составлено 484 протокола.

Стоит отметить, что за нарушение масочного режима пассажирам может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение штраф возрастет до 50 тысяч. Как сообщили в администрации, рейды в общественном транспорте будут продолжаться.