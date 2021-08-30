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Происшествия30 августа 2021 20:29

В Самарской области менеджер ограбил директора строительной фирмы

Мужчина украл свой рабочий ноутбук и сдал его в ломбард
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ущерб составил более 30 тысяч рублей

Ущерб составил более 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одного из строительных магазинов в Самаре обратилась к сотрудникам полиции с заявлением, что один из своих офисов в поселке Суходол ограбили. Женщина сообщила, что приехав в филиал с проверкой, не обнаружила на месте менеджера и ноутбука с его стола. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Полицейские установили местонахождение работника торгового зала. Ранее судимый 38-летний местный житель не стал отрицать свою вину и рассказал, что сдал рабочий ноутбук в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Теперь жителю Суходола может грозить до 5 лет лишения свободы.