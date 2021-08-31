Сентябрь 2021 года в Самарской области начнется с пасмурной погоды и дождей

В Самарскую область незаметно пришла осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в последний день лета и в начале осени в 2021 году в Самарской области. По прогнозу синоптиков, сентябрь может начаться с дождей, однако температура воздуха все еще будет держаться в пределах +24…+29 градусов.

Во вторник, 31 августа 2021 года, в Самаре будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +26…+28 градусов. В ночь на 1 сентября температура понизится до +11 градусов.

На День знаний, 1 сентября 2021 года, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Температура воздуха будет держаться в пределах +24…+29 градусов.

Со 2 сентября в Самарской области погода может ухудшиться. Несмотря на то, что большую часть рабочей недели сохранится сухая и теплая погода, но в дальнейшем в регион могут прийти осенние дожди, возможно даже грозы. Днем, 2 сентября, в Самаре будет +24…+29 градусов.