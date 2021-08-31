В Самаре пьяная женщина на «Рено» врезалась в столб на кольце на пересечении Советской Армии и Антонова-Овсеенко

О состоянии водителя ничего не сообщается. Фото: ГУ МВД по Самарской области

30 августа 2021 года, около 5 часов утра, в Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко произошло ДТП, в котором пострадала 34-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 30-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля и врезалась в столб.

- По предварительным данным, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка автомобиля «Рено», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.