Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 9:40

В Самаре пьяная женщина на «Рено» врезалась в столб на кольце на пересечении Советской Армии и Антонова-Овсеенко

Пассажирка автомобиля попала в реанимацию
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
О состоянии водителя ничего не сообщается. Фото: ГУ МВД по Самарской области

О состоянии водителя ничего не сообщается. Фото: ГУ МВД по Самарской области

30 августа 2021 года, около 5 часов утра, в Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко произошло ДТП, в котором пострадала 34-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 30-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля и врезалась в столб.

- По предварительным данным, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка автомобиля «Рено», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.