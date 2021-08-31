В Тольятти на бывшем пивном заводе на улице Коммунальной упал автокран

К счастью, никто не пострадал. Фото: Андрей Дербенев

В Тольятти при разборе бывшего здания пивного завода на Коммунальной, 40 произошло ЧП – упал автокран. На месте происшествия работали спасатели ЦГЗ по городу Тольятти.

- На территории бывшего пивзавода ведутся работы по разбору конструкций. В какой-то момент автокран опрокинулся и повредил перекрытия технологической площадки, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Как сообщили спасатели, пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины падения автокрана. По словам Андрея Дербенева, вероятно, это произошло из-за несоблюдения техники безопасности при выполнении работ по демонтажу.