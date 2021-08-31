В Самаре ворона-каннибал съела своего мертвого собрата

Вороны открыли охоту на других птиц Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самаре было замечено странное и ужасающее поведение птиц. В редакцию «КП-Самара» прислали видео, где ворон расклевывает мертвую тушу своего сородича.

На кадрах не совсем понятно, кого ест ворона – голубя или своего собрата. Можно предположить, что это голубь или другой менее сильный представитель птиц. Ворона – хищник, поэтому она убивает слабых, чтобы прокормить себя. Кроме того, вороны способны уничтожать не только других пернатых, но и различных мелких животных.

Орнитологи объясняют такое поведение также периодом появления птенцов у ворон. Эти птицы выкармливают свое потомство почти исключительно животной пищей, поэтому в данное время агрессивность ворон к другим птицам и животным возрастает в несколько раз.

Самарцы же рассказали журналистам «КП-Самара», что часто видят тушки мертвых голубей на улицах города. Данная ситуация может и не быть спровоцирована жестокими воронами, а вот искать причину в заболеваниях – вполне логично.

Несколько лет назад в Самаре уже наблюдалась массовая гибель голубей. Тогда орнитологи и специалисты совершенно точно объяснили данное явление тем, что гибель птиц спровоцировали болезни. Однако в те годы, ученые сообщили, что болезнь птиц в Самаре не опасна для людей.

Однако у голубей могут быть и другие заболевания, которые вызывают гибель особей. Например, орнитоз, листериоз, болезнь Ньюкасла и другие могут передаваться к людям. Если в городе наблюдается большое количество мертвых птиц, то необходимо пригласить экспертов, которые проведут лабораторные исследования и выяснят, опасно ли заболевание особей для человека.