В Самарской области снизилась заболеваемость коронавирусом среди местных жителей

В некоторых возрастных группах заболеваемость возросла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, 30 августа 2021 года, состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Руководитель Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова сообщила, что за прошедшую неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей снизилась на 2%.

- На 34-й неделе в регионе было зафиксировано на 2% меньше случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, чем на предыдущей. Однако ежедневные показатели по-прежнему держатся на отметке выше 400, - отметила Светлана Архипова.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в расчете с 1 января 2021 года в 18 муниципальных районах Самарской области наблюдается превышение среднеобластных значений заболевших на 100 тысяч населения. Кроме того, отмечено, что за неделю произошел рост числа заболевших в четырех возрастных группах – дети до 1 года, от 1 до 6 лет, 15-17 лет, а также 65+. Также значительный рост отмечается в группах 30-49 лет и 18-19.

Светлана Архипова рекомендовала обратить особое внимание на проведение вакцинации в данных возрастных группах.

Напомним, в Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Для создания коллективного иммунитета в регионе должно быть привито не менее 80% работающего населения.