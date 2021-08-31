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Общество31 августа 2021 11:32

В Самаре с 31 августа 2021 года стартует вакцинация от гриппа

В регион было поставлено 300 тысяч вакцин
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самарской области начать делать прививки от гриппа

В Самарской области начать делать прививки от гриппа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 31 августа 2021 года стартует масштабная прививочная кампания от гриппа. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Как сообщили чиновники, в регион уже поступило около 300 тысяч доз вакцины от гриппа. Лекарства уже распределили по медицинским учреждениям Самарской области.

Напомним, сделать прививку можно в лечебном учреждении по месту жительства. Подробную информацию о наличии вакцины и режиме работы прививочного кабинета можно уточнить в регистратуре.

Медики предупредили, что делать прививку от гриппа можно только по прошествии месяца после поставленной вакцины от коронавируса.