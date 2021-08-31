В Самаре на Московском шоссе построят университетский бассейн рядом с ПГУТИ

Новый бассейн в Самаре появится к 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре рядом с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики на Московском шоссе построят бассейн. Приказ об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в спортивный объект в Самаре опубликовал на своей странице в социальных сетях депутат госдумы от региона Александр Хинштейн.

- Хорошая новость для студентов ПГУТИ и жителей Октябрьского района. Это четвертый вузовский бассейн в Самаре, которого я добился, - написал в твиттере Хинштейн.

Согласно приказу, который подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, в период 2021-2023 годы за счет средств федерального бюджета будет построен плавательный бассейн ПГУТИ по адресу: Московское шоссе, 77.