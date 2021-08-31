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Здоровье31 августа 2021 12:33

В Самарской области на 31 августа 441 человек заболел коронавирусом, 23 умерли

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 31 августа 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самарской области продолжают массово заболевать коронавирусом

В Самарской области продолжают массово заболевать коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жители продолжают заболевать новой коронавирусной инфекцией. По данным на 31 августа 2021 года в регионе зарегистрировано 441 заболевший за сутки.

Всего с начала пандемии в Самарской области было зафиксировано 90 198 случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей.

Из общего числа заболевших, 77 653 пациента на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием. За минувшие сутки выздоровели 250 человек.

По данным на 31 августа 2021 года, за сутки скончались 23 человека, у которых был подтвержден коронавирус. С начала пандемии было зарегистрировано 3 225 случаев летального исхода.