В Самарской области на 31 августа 441 человек заболел коронавирусом, 23 умерли

В Самарской области продолжают массово заболевать коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области жители продолжают заболевать новой коронавирусной инфекцией. По данным на 31 августа 2021 года в регионе зарегистрировано 441 заболевший за сутки.
Всего с начала пандемии в Самарской области было зафиксировано 90 198 случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей.
Из общего числа заболевших, 77 653 пациента на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием. За минувшие сутки выздоровели 250 человек.
По данным на 31 августа 2021 года, за сутки скончались 23 человека, у которых был подтвержден коронавирус. С начала пандемии было зарегистрировано 3 225 случаев летального исхода.