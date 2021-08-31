В Самаре выберут лучшие инновационные проекты для внедрения в РЖД

Для самарских разработчиков важно сотрудничество с РЖД Фото: Предоставлено "Комсомолке"

29 сентября Самары примет IRON ROAD SHOW - программу, помогающую основателям инновационных проектов внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО "РЖД". Участники смогут презентовать свои идеи не только представителям железных дорог, но и сотрудникам

венчурного фонда YellowRockets и приглашенным профильным экспертам. Все это дает им шанс запустить пилот с корпорацией, стать партнером и поставщиком РЖД и привлечь новые инвестиции.

Презентационные сессии пройдут в пяти регионах присутствия Куйбышевской железной дороги: в Казани, Уфе, Пензе, Ульяновске и, 29 числа, отбор пройдет в Самаре. Лучшие проекты здесь же обсудят 30 сентября.

Участников ждет много интересного. Они получат обратную связь и рекомендации по организации пилотного внедрения, смогут получить новые знания, обсудят возможности взаимодействия с корпорациями и изучат кейсы внедрений инноваций тех, кто уже сотрудничает с КбшЖД. К участию организаторы приглашают как тех, у кого есть готовые проекты, так и тех, у кого они еще на стадии разработки.

- Правительство Самарской области поддерживает программу IRON ROAD SHOW. В прошлом году мы запустили программу поддержки стартапов, которые готовы к пилотным проектам на железной дороге. Благодаря этому местные разработчики получили 18 млн рублей в виде субсидий, - отметил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов, подчеркнув, что важно, чтобы самарские инноваторы выходили на крупных заказчиков.

Программа не завершится на этих сессиях. Осенью 2021 года пройдут онлайн-интенсив и хакатон.