В Тольятти молодую мать винят в смерти младенца

Малышу не было и месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 августа маленькому Ване (имя ребенка изменено) должен был исполниться один месяц. До своего первого мини-праздника малыш не дожил буквально несколько дней.

- Сообщение о гибели младенца в многоэтажке в Центральном районе Тольятти поступило утром 27 августа, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Пока не совсем понятно, что именно произошло. Но, по предварительным данным, ребенок спал не в детской кроватке, а в постели с мамой.

Разбираться, что именно произошло с младенцем будут сотрудники местного подразделения Следственного комитета. Уголовное дело уже возбудили по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Санкции статьи предусматривают разные виды наказания: исправительные и принудительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до двух лет.