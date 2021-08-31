Дорогу Кинель-Богатое-Борское отреставрируют в 2021 году по нацпроекту

В Кинельском районе отремонтируют дорогу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году начнется второй этап реконструкции дороги Кинель-Богатое-Борское по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщают в региональном правительстве.

Участок в Кинельском районе давно нуждался в ремонте и расширении проезжей части. Дорога соединяет районные и областные центры, на ней часто наблюдается интенсивный поток движения. Жители района писали губернатору в социальных сетях, что дорогу нужно модернизировать.

Сейчас конкурсная документация на проект готова, в ближайшее время по проекту должны состояться торги. Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос движения, установку остановок общественного транспорта, организации пешеходных переходов и освещения.

Начальная цена контракта составляет более 1 млрд рублей, в этом году на начальные работы направят 545,8 млн рублей, в дальнейшем – 535,8 млн рублей.