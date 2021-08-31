В Тольятти снесли 20 пивных павильонов

В Тольятти сносят незаконные пивные павильоны

В Тольятти с начала года снесли 20 пивных павильонов, установленных незаконно, сообщили в городской администрации.

Специалисты департамента потребительского рынка администрации Тольятти еженедельно мониторят территорию города, чтобы выявить, где были незаконно установлены павильоны.

Как отмечают в администрации, такие объекты, установленные самовольно, не только портят внешний вид города, но также мешают работам по благоустройству территории автограда.

Помимо пивных павильонов сносят и другие незаконные торговые объекты. Всего в этом году демонтировали 46 подобных конструкций.