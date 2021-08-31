В Самаре двое неизвестных в военной форме изнасиловали девушку в ее квартире

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 29 августа в полицию обратилась 27-летняя жительница Самары. Она заявила, что двое неизвестных мужчин надругались над ней в квартире дома на улице Силина. Произошло это около пяти часов утра тогда же - 29 числа.
- Пострадавшая замужем. Не исключено, что в момент происшествия она была пьяна. Обидчиков она описала как молодых людей в военной форме, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Место происшествия осмотрели силовики. Изъяты возможные вещественные доказательства. Работали там и кинолог с собакой, которая потеряла след на парковке.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. "Комсомолка" следит за развитием событий.