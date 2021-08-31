С 1 сентября в Самарской области обновляется расписание скоростного поезда "Ласточка"

"Ласточка" по выходным будет ходить в Сызрань Фото: Евгения ВАСИНА

С 1 сентября скоростной поезд "Ласточка" будет ходить по новому расписанию. Об этом сообщают в Самарской пригородной пассажирской компании.

Из Самары в Жигулевск "Ласточка" будет ходить четыре раза в день - в 7:00, 14:00, 18:00 и 20:00. В обратном направлении - в 6:44, 10:44, 17:44 и 20:02. Время в пути составляет 1 час 44 минуты.

С 4 сентября "Ласточка" будет ходить из Самары в Сызрань по выходным. По субботам из Самары поезда будут отправляться в 7:00 и 20:00, по воскресеньям - в 16:00. Из Сызрани - по субботам и воскресеньям в 9:00, а также в 19:00 по воскресеньям.