В Самарской области пройдет "Экомарафон - 2021"

В акции смогут принять участие все желающие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В регионе готовятся провести масштабный экологический проект "Экомарафон - 2021". Партнером акции выступает ГК "ЭкоВоз". Организатором - самарский ТРК "МЕГА".

- В этом году "Экомарафон" проводится уже в четвертый раз. Он стартует 11 сентября, - рассказывают в пресс-службе "ЭкоВоза".

Проект включает в себя множество интересных мероприятий. Его цель - привлечь внимание общественности к проблеме утилизации отходов и повысить уровень экологической культуры населения.

В основе марафона лежит экогонка. Участникам предлагают отсортировать отходы дома, а затем сдать их в "МЕГУ" на сортировочную станцию, получить баллы и обменять их на экологические подарки. Сдавать можно бумагу и стекло, пластик и металл, а также другие отходы. Успехи участников занесут в электронные экопаспорта.

Добавим, что на протяжении месяца в Самаре будет работать "Экомобиль". В качестве мест стоянки выбраны наиболее оживленные территории вблизи парков, ТЦ, школ и жилых домов. Туда можно будет сдать вторичное сырье.