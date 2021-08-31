Бывший детсад на ул. Промышленности в Самаре хотят вернуть в систему образования

В здании садика уже начали демонтировать батареи. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил городской администрации проработать вопрос возврата в систему образования бывшего детского сада на ул. Промышленности, 317. ОБ этом глава региона заявил 31 августа на встрече с представителями ОНФ.

Напомним, тревогу забили местные жители. Они обратили внимание на то, что здание бывшего детского садика, начали готовить к демонтажу. По словам рабочих, на месте дошкольного учреждения планируют построить высотку. Здание садика было построено в 1985 году силами завода «Металлист» и известно в городе своими необычными архитектурными формами и красивыми витражами. Несколько лет в нем работал филиал Восточной Гуманитарной Академии, сейчас оно находится в частной собственности. Жители обратились к губернатору во время прямого эфира из Центра управления регионом и попросили спасти здание садки и вернуть его детям.

Дмитрий Азаров попросил главу Самары повнимательнее разобраться в ситуации.

- Властям действительно предлагали выкуп, однако не договорились о цене, - отметил губернатор. - В итоге владельцы стали искать для этого здания других покупателей.

Дмитрий Азаров считает, что здание вполне можно было вернуть в систему образования. Он отметил, что строительства высотки на этой земле власти не допустят.

- Если собственник снесет здание, никакого жилья он там не построит, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Целевое назначение этого участка - образовательное учреждение.

Сейчас администрации города поручили найти конструктивное решение и вернуть здание детям.

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