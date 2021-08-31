В Самаре по всему городу появились странные скульптуры. Узнали, что это такое

Странные скульптуры вызвали удивление горожан. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самарцев удивили странные скульптуры, появившиеся по всему городу. Одинаковые черные композиции, похожие то ли на цветок, то ли на языки пламени, то ли на фонтан, заметили около фонтанов на ул.Осипенко, на площади Мочалова и на проспекте Юных Пионеров. Фотографии читатели прислали в редакцию «КП- Самара».

- Что за странные скульптуры? - недоумевают горожане. - Это памятник фонтанам из порванных теплосетей?

Однако в мэрии пояснили, что в скульптуры заложен совсем иной смысл. Как рассказали в горадминистрации журналисту «КП-Самара», новая ландшафтная скульптура называется «Космический цветок».

- Скульптуры устанавливают в рамках «космического года», 60-летия первого полета человека в космос, - объяснили в мэрии. - Установкой занималось МП «Спецремстроцзеленхоз».

Всего в городе установлено шесть таких фигур: в сквере на пересечении Победы/Гагарина, в сквере Героев 21-й Армии, на площади Мочалова, на Аллее трудовой славы в Промышленном и Кировском районах и в сквере на Московском шоссе/ Мичурина.

Как рассказали в мэрии, подобных фигур скоро станет больше. В парке Гагарина и около музея «Самара космическая» установят одну фигуру «Бесконечность» и две фигуры «Полёт планеты».