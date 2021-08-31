Активисты ОНФ в Самаре обсудили с губернатором, что волнует жителей региона

Глава региона встретился с самарскими активистами ОНФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские активисты ОНФ встретились с губернатором Дмитрием Азаровым и обсудили вопросы, которые волнуют жителей региона.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский рассказал, что необходимо эффективнее использовать возможности областного родительского собрания, чтобы информировать и обучать культуре здорового питание. Он предлагает задействовать социальные сети и родительские чаты. Этот ресурс можно использовать для общения родителей с организациями, обеспечивающими горячее питание в школах.

Сопредседатель штаба Вадим Нуждин отметил, что на всех стройках, особенно в рамках нацпроекта, необходимо оснастить камерами видеонаблюдения. Глава региона поставил задачу реализовать данную инициативу.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Марин рассказал о работе с обращениями граждан, которые поступили президенту во время «Прямой линии». В основном они касаются медпомощи, соцобслуживания и жилищной сферы. Большая часть сообщений отработана.

- Озвучен целый ряд содержательных предложений, некоторые из которых нужно реализовать прямо сейчас, а часть – доработать на перспективу. Я очень рад нашему обстоятельному разговору, понимая, что за этим лежит огромная ежедневная работа, - сказал Дмитрий Азаров