Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 7:02

Футболисты "Крыльев Советов" споют песню Шуфутинского с болельщиками

Кто будет петь с "Крыльями", определят с помощью конкурса в соцсетях
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Крылья Советов" споют с болельщиками

"Крылья Советов" споют с болельщиками

Футболисты самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев и Иван Ломаев вместе с болельщиками споют песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Кто именно из болельщиков будет петь с "Крыльями", выберут по итогам конкурса в соцсетях. Для того, чтобы принять в нем участие, болельщикам нужно выложить сториз с видео или текстом, в котором рассказать, почему именно они должны петь с "Крыльями". В сториз нужно отметить аккаунт клуба @fckssamara и поставить хэштег #3сентябряКС.

Результаты будут объявлены 2 сентября, победители конкурса споют с игроками "Крыльев", а видео исполнения опубликуют на YouTube-канале команды.