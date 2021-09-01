Футболисты "Крыльев Советов" споют песню Шуфутинского с болельщиками

"Крылья Советов" споют с болельщиками

Футболисты самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев и Иван Ломаев вместе с болельщиками споют песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Кто именно из болельщиков будет петь с "Крыльями", выберут по итогам конкурса в соцсетях. Для того, чтобы принять в нем участие, болельщикам нужно выложить сториз с видео или текстом, в котором рассказать, почему именно они должны петь с "Крыльями". В сториз нужно отметить аккаунт клуба @fckssamara и поставить хэштег #3сентябряКС.

Результаты будут объявлены 2 сентября, победители конкурса споют с игроками "Крыльев", а видео исполнения опубликуют на YouTube-канале команды.