В Самарской области 1 сентября ожидается до 30 градусов тепла

В Самарской области скоро похолодает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 1 сентября, в первый день осени ожидается до 30 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, жарко будет только сегодня, а затем температура начнет понижаться и к концу рабочей недели будет даже прохладно. Так, в пятницу местами по области возможно понижение температуры до 16 градусов.

Сегодня осадков не ожидается, но в последующие дни по области могут пройти дожди с грозами.

В дальнейшем температура начнет понижаться, в среднем по ПФО в сентябре ожидается +11,9, +14,5 градусов, что в целом соответствует средним многолетним значениям.