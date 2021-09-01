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Общество1 сентября 2021 7:53

В Самарской области 1 сентября ожидается до 30 градусов тепла

Ожидается, что в сентябре температура заметно снизится
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области скоро похолодает

В Самарской области скоро похолодает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 1 сентября, в первый день осени ожидается до 30 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, жарко будет только сегодня, а затем температура начнет понижаться и к концу рабочей недели будет даже прохладно. Так, в пятницу местами по области возможно понижение температуры до 16 градусов.

Сегодня осадков не ожидается, но в последующие дни по области могут пройти дожди с грозами.

В дальнейшем температура начнет понижаться, в среднем по ПФО в сентябре ожидается +11,9, +14,5 градусов, что в целом соответствует средним многолетним значениям.