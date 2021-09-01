В Самаре обнаружили незаконную свалку, куда выбрасывают стройматериалы и трупы животных

В Самаре нашли незаконную свалку. Фото - ЭкоСтройРесурс

В Самаре в Кировском районе нашли незаконную свалку, сообщает «ЭкоСтройРесурс».

Свалку обнаружили местные жители, она находится на Смышляевском шоссе около реки Орловка. На свалку свозят стройматериалы и трупы животных, вокруг распространяется неприятный запах.

Как сообщает регоператор по обращению с коммунальными отходами, строительный мусор не входит в их зону ответственности. Убирать свалку должна администрация района, а если ей это не под силу, то мэрия. В случае, если и у горадминистрации не найдется ресурсов, тогда проблему должны решать областные власти.

По факту обнаружения свалки представители экологического контроля оформили акты осмотра территории, а общественники направили обращения в администрацию и правоохранительные органы.